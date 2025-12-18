Caressa critica il gioco del Como | Fabregas bravissimo ma questo sistema è noioso
Caressa analizza il recente match del Como, lodando Fabregas ma criticando il sistema di gioco adottato. Secondo il commentatore, la strategia di Gasperini potrebbe diventare un modello ripetuto da molte squadre, evidenziando una tendenza tattica che potrebbe influenzare gli incontri futuri. Un'osservazione che apre a riflessioni sullo stile e le innovazioni nel calcio attuale.
Inter News 24 Caressa pone sotto la lente d’ingrandimento la mossa di Gasperini contro il Como e avverte: molte squadre copieranno quella strategia. Intervenuto sul proprio canale YouTube dopo la sconfitta del Como contro la Roma, Fabio Caressa ha offerto una riflessione articolata sul lavoro di Cesc Fabregas, elogiandone il percorso ma sollevando allo stesso tempo alcune perplessità sul sistema di gioco adottato. Il giornalista ha preso spunto dalle parole di Gian Piero Gasperini, che aveva spiegato come la Roma avesse preparato la partita attaccando direttamente il portiere, proprio per contrastare l’impostazione dal basso esasperata del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com
