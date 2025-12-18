Caressa analizza il recente match del Como, lodando Fabregas ma criticando il sistema di gioco adottato. Secondo il commentatore, la strategia di Gasperini potrebbe diventare un modello ripetuto da molte squadre, evidenziando una tendenza tattica che potrebbe influenzare gli incontri futuri. Un'osservazione che apre a riflessioni sullo stile e le innovazioni nel calcio attuale.

© Internews24.com - Caressa critica il gioco del Como: «Fabregas bravissimo, ma questo sistema è noioso»

Inter News 24 Caressa pone sotto la lente d’ingrandimento la mossa di Gasperini contro il Como e avverte: molte squadre copieranno quella strategia. Intervenuto sul proprio canale YouTube dopo la sconfitta del Como contro la Roma, Fabio Caressa ha offerto una riflessione articolata sul lavoro di Cesc Fabregas, elogiandone il percorso ma sollevando allo stesso tempo alcune perplessità sul sistema di gioco adottato. Il giornalista ha preso spunto dalle parole di Gian Piero Gasperini, che aveva spiegato come la Roma avesse preparato la partita attaccando direttamente il portiere, proprio per contrastare l’impostazione dal basso esasperata del Como. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Como Juve, i giornali a sorpresa: «Soffre il sistema di Fabregas, però ci mette anche del suo». È stato lui il peggiore del match del Sinigaglia

Leggi anche: Sacchi: «Conte e Fabregas, due maestri del gioco. Napoli e Como? Sarà una sfida da non perdere»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caressa: “Mi piace tanto Fabregas ma devo dire una cosa sul suo gioco. E Gasperini…” - Le parole di Fabio Caressa sul gioco di Fabregas: "Vedrete che contro il Como, molti studieranno le mosse di Gasp e le useranno" ... msn.com