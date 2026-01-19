Adilma Pereira Carneiro, la "Mantide di Parabiago", a processo per l'omicidio volontario del compagno Fabio Ravasio, 52 anni, investito e ucciso il 9 agosto 2024, nega ogni responsabilità di fronte al pm Caramore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Omicidio Ravasio, la perizia con le intercettazioni telefoniche è in ritardo: slitta l’udienza con la mantide di Parabiago

L’omicidio di Fabio Ravasio, dopo rinvii e ritardi la “mantide” Adilma dirà la sua verità in tribunale

Lunedì 19 si riapre il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Milano. Dopo rinvii e ritardi, sarà ascoltata in tribunale Adilma Pereira Carneiro, considerata la mente dell’omicidio. Il suo intervento rappresenta un passaggio cruciale per chiarire i motivi e le dinamiche di un caso che ha suscitato attenzione e interesse nella comunità locale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Omicidio di Fabio Ravasio, la ‘Mantide di Parabiago’ a processo nega tutto e accusa l’ex amante - Adilma Pereira Carneiro, la "Mantide di Parabiago", a processo per l'omicidio volontario del compagno Fabio Ravasio, 52 anni, investito e ucciso ... fanpage.it