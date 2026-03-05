Da oggi, 5 marzo, nelle sale italiane esce “Un Bel Giorno”, il nuovo film diretto da Fabio De Luigi. La pellicola viene distribuita in diverse città e sarà disponibile in molte sale cinematografiche del paese. La produzione è curata da una casa di distribuzione italiana e il film vede tra i protagonisti attori italiani noti nel panorama cinematografico.

Il film nelle sale italiane de oggi. Da oggi, 5 marzo, arriva nelle sale “Un Bel Giorno”, il nuovo film di Fabio De Luigi, che interpreta anche il protagonista, affiancato da Virginia Raffaele, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer, Beatrice Schiros e con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Prodotto da Lotus Production, parte del Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, il film è distribuito nelle sale da 01 Distribution. La realizzazione e la distribuzione hanno beneficiato del contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, mentre la distribuzione internazionale è curata da Rai Cinema International Distribution. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele di nuovo insieme; Un bel giorno nelle sale dal 5 marzoScopriamo i dettagli della nuova commedia sentimentale intitolata Un bel giorno, dove gli equilibri di una famiglia numerosa si intrecciano con il...

Un bel giorno | dal 5 marzo in sala il nuovo film diretto da Fabio De LuigiUn bel giorno è la nuova commedia scritta e diretta da Fabio De Luigi, protagonista insieme a Virginia Raffaele.

«Un bel giorno» in sala con De Luigi e Raffaele - Foto e videoL’ANTEPRIMA. Nella serata di mercoledì 4 marzo i due attori all’Uci di Orio hanno presentato al pubblico il nuovo film su rinascite e nuove possibilità. ecodibergamo.it

Un bel giorno è una commedia italiana diretta da Fabio De Luigi, che ne è anche protagonista e co-sceneggiatore insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda. Il film racconta una storia d’amore “di mezza età”, unendo gli ingredienti tipici della commedia roma - facebook.com facebook

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presentano «Un bel giorno» alla Oz x.com