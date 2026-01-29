Mercedes si conferma in testa anche nel quarto giorno di test a Barcellona. La scuderia tedesca mantiene un ritmo forte, mentre Ferrari si dimostra solida. Problemi invece per McLaren e Aston Martin, che faticano a trovare il passo giusto. La corsa verso il Mondiale 2026 si fa sempre più interessante.

Mercedes continua a dominare la scena al Montmelò e si conferma il punto di riferimento anche nella quarta giornata dei Test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula Uno verso il Mondiale 2026. La Casa della Stella a Tre Punte ha completato il suo shakedown catalano con una prova di forza impressionante a livello di velocità ma soprattutto sul fronte della consistenza, accumulando tanti chilometri e raccogliendo dati preziosi in vista dei primi Gran Premi dell’anno. La W17, che ha già esaurito i tre giorni di attività (su cinque complessivi) a disposizione di ogni team in questa settimana di collaudi a porte chiuse, ha collezionato altri 168 passaggi nella giornata odierna dimostrandosi sicuramente affidabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Mercedes va come un treno nel day-4 dei Test di Barcellona. Ferrari solida, problemi per McLaren e Aston Martin

Questa diretta aggiorna in tempo reale lo svolgimento del Day-2 dei test di Formula 1 a Barcellona nel 2026, con l’esordio di Ferrari, McLaren e Verstappen.

A Barcellona si chiudono i test invernali di Formula 1.

