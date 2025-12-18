Cambiano i poteri dei Commissari F1 | possono cambiare decisione dopo le gare anche senza richiesta dei team
A partire dal 2026, i Commissari FIA di Formula 1 avranno nuovi poteri, potendo riesaminare decisioni anche senza richiesta dei team. Questa modifica nel Codice Sportivo Internazionale promette un maggior controllo e flessibilità nelle valutazioni post-gara, segnando un cambiamento significativo nel regolamento. Ecco cosa cambierà nel mondo della Formula 1 e come influenzerà le future competizioni.
Dal 2026 gli steward FIA di Formula 1 potranno riesaminare decisioni anche senza richiesta dei team. Tutte le novità del Codice Sportivo Internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: F1, Charles Leclerc: “Sorpreso del 3° posto! La macchina varia le prestazioni anche senza cambiare nulla”
Leggi anche: Concessioni, sì alle gare dei Comuni anche senza indennizzi. I balneari: no all?anarchia
Non solo Genova: poteri “straordinari” anche agli altri commissari dei porti - Roma – Con una serie di decreti firmati dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i Commissari straordinari di diverse Autorità di sistema ... ilsecoloxix.it
Commissari in pista a Las Vegas mentre le F1 sfrecciano a 300 km/h, follia durante il GP: “È inaccettabile” - Momenti di follia al GP di Las Vegas della Formula 1 2025: commissari in pista mentre le monoposto arrivano a oltre 300 km/h. fanpage.it
Se cucire è la tua arte, questi piedini sono i tuoi super-poteri Dal lampo invisibile alle impunture più precise: ecco i MUST HAVE che ti cambiano la produzione. Non è magia… è l’attrezzatura giusta Quale usi di più . . . #PiediniIndustrialIMustHave #Sart - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.