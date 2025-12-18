Cambiano i poteri dei Commissari F1 | possono cambiare decisione dopo le gare anche senza richiesta dei team

A partire dal 2026, i Commissari FIA di Formula 1 avranno nuovi poteri, potendo riesaminare decisioni anche senza richiesta dei team. Questa modifica nel Codice Sportivo Internazionale promette un maggior controllo e flessibilità nelle valutazioni post-gara, segnando un cambiamento significativo nel regolamento. Ecco cosa cambierà nel mondo della Formula 1 e come influenzerà le future competizioni.

