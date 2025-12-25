Kostic, esterno della Juve, ha mandato un messaggio ai tifosi della Juve per augurare un felice Natale. Cosa ha scritto – FOTO. Il Natale in casa Juventus scorre sui binari dei social network, trasformando i profili dei calciatori in una grande piazza virtuale dove scambiarsi gli auguri con la tifoseria. Dopo i senatori italiani e i nuovi talenti, anche Filip Kostic ha voluto far sentire la sua presenza, confermando il forte legame che lo unisce ai colori bianconeri. L’esterno sinistro serbo ha pubblicato un post su Instagram semplice ma significativo, scattato durante la recente cena di Natale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic manda un messaggio ai tifosi della Juve: l’augurio del serbo per un felice Natale. Cosa ha scritto – FOTO

Leggi anche: Locatelli dedica la vittoria ai tifosi: messaggio da leader del capitano dopo Juve Roma. Cosa ha scritto – FOTO

Leggi anche: Vlahovic manda un messaggio ai tifosi e alla Juve dopo l’infortunio: «Ci vediamo presto». Il serbo pensa già al ritorno in campo – FOTO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milan, non solo Fullkrug: vicino il colpo Andrej Kostic dal Partizan a cura di Vincenzo Gagliardi #LBDV - facebook.com facebook