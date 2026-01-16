Luogosano la frattura davanti alla Prefettura | una comunità che non si parla più

A Luogosano, di fronte alla Prefettura di Avellino, si è riproposta la scena di una comunità in difficoltà, dove il dialogo tra i cittadini appare interrotto. La fotografia di ieri riflette una realtà già nota: un paese che fatica a confrontarsi e a trovare un punto di incontro. Una situazione che richiede attenzione e un percorso di reinserimento sociale per ricostruire il senso di comunità.

Davanti alla Prefettura di Avellino, ieri, non è successo niente di nuovo. Solo la fotografia, un po’ sgranata e un po’ impietosa, di un paese che non sa più parlarsi. Dentro, il solito tavolo: istituzioni, sindacati, comitati. Facce tese, parole misurate, carte che passano di mano come fossero ancora importanti. Fuori, invece, l’aria vera: due presidi, uno contro l’altro, separati da pochi metri e da un mondo intero. Da una parte i lavoratori dell'ArcelorMittal di Luogosano, dall’altra chi quello stabilimento non lo vuole. Tutti vicini di casa, magari anche parenti. Eppure schierati come in una lite che nessuno ricorda più da dove sia partita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Ex ArcelorMittal di Luogosano, rinviata la riunione in Prefettura Leggi anche: "Samuel Art" lascia una sua opera davanti alla prefettura per la giornata contro la violenza sulle donne

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.