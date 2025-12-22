Ex ArcelorMittal di Luogosano rinviata la riunione in Prefettura
Ex stabilimento ARCELORMITTAL di Luogosano (AV). Su richiesta della società PI.CO. s.p.a., sentite le Rappresentanze Sindacali di categoria, il Prefetto di Avellino comunica che la riunione inizialmente convocata per il giorno martedì 23 dicembre p.v., è rinviata al giorno 15 gennaio p.v. alle.
Il PinoIrpino questa mattina è arrivato a Luogosano e abbiamo avuto modo di conoscere i loro solari organizzatori, è stato un bel momento di condivisione e fraternità. Un pensiero profondo da parte nostra va ai più bisognosi e ai lavoratori dell'ArcelorMittal, è - facebook.com facebook
