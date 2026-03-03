A Sanremo 2026, i dati di Spotify mostrano che la musica italiana ha ottenuto un aumento di ascolti all’estero. Tra gli artisti più ascoltati fuori dai confini nazionali c’è Sal Da Vinci, che si posiziona in cima alle classifiche globali. La sua musica ha riscosso grande successo tra gli ascoltatori internazionali, portando il nome dell’Italia oltre i confini nazionali.

Dal palco dell'Ariston alle classifiche globali: la musica italiana registra un boom di ascolti all'estero e Sal Da Vinci è il più ascoltato fuori dai confini nazionali. Sanremo 2026 chiude con numeri da record davanti alla tv - oltre 11 milioni di spettatori incollati al teleschermo per la finale - ma adesso il vero palco si sposta online. Archiviata la 76esima edizione del Festival, è lo streaming a raccontare chi ha davvero conquistato il pubblico. E come ogni anno, Spotify si conferma l'arena digitale dove si misura il successo post-Ariston. Secondo i dati ufficiali della piattaforma, l'edizione 2026 è stata più che mai un Festival di scoperta e riscoperta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci il più ascoltato all'estero: i dati di Spotify

Spotify fa il bilancio dopo Sanremo 2026: Samurai Jay con la sua “Ossessione” è il più ascoltato, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è la canzone preferita all’esteroSal Da Vinci, invece, è il più ascoltato dal pubblico di tutte le fasce di età over 45.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 di Spotify: chi è il più ascoltatoTra i brani più ascoltati del festival, il pubblico digitale premia Ossessione di Samurai Jay, mentre il vincitore ufficiale 'Per sempre sì' resta...

Sanremo 2026: Sal Da Vinci e il tutorial per ballare Per Sempre Sì

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre si - Video; Sanremo 2026, primo premio a Sal Da Vinci; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa: Per sempre sì domina le classifiche e diventa un fenomeno globaleÈ ufficialmente esplosa la Sal Da Vinci Mania, un fenomeno trasversale che sta unendo generazioni, mondi e linguaggi diversi sotto un’unica colonna sonora, ... ilmattino.it

Televoto Sanremo 2026, Sal Da Vinci avrebbe perso con Amadeus: l’analisi dei voti del Festival e il confronto con SayfIl regolamento di Sanremo 2026 ha davvero favorito Sal Da Vinci rispetto a Sayf? L’analisi dei numeri e le critiche di Davide Maistrello sul peso del televoto e della superfinale. gay.it

Eurovision 2026: Sal Da Vinci ha un grosso problema per partecipare - facebook.com facebook

Selvaggia Lucarelli vuole Sal Da Vinci al suo matrimonio. Lui accetta: «Sarà un piacere» x.com