Sanremo 2026 Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 di Spotify | chi è il più ascoltato

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci non riesce a entrare nella top 5 di Spotify, mentre tra le canzoni più ascoltate c’è “Ossessione” di Samurai Jay. Il brano vincitore ufficiale, “Per sempre sì”, invece, si trova fuori dalla graduatoria dei più ascoltati. I dati di ascolto digitali mostrano quali pezzi stanno riscuotendo maggiore successo tra gli utenti.

Tra i brani più ascoltati del festival, il pubblico digitale premia Ossessione di Samurai Jay, mentre il vincitore ufficiale 'Per sempre sì' resta lontano dalla top 5. Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2026 e, come ogni anno, Spotify ha rilasciato la classifica dei brani più ascoltati della piattaforma digitale. Sorprendentemente, a dominare è Samurai Jay con il singolo Ossessione, che ha raggiunto 2.786.561 stream, superando di gran lunga il brano primo classificato del festival. Il vincitore della kermesse canora, Sal Da Vinci con Per sempre sì, si posiziona infatti solo al decimo posto con 1.986.144 stream. Subito dietro Samurai Jay, troviamo Fedez & Masini con Male necessario (2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5: la reazioneA sorpresa, Sal Da Vinci non è rientrato nella Top 5 della prima serata di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: SAL DA VINCI, una hit che canteremo per 20 anni! (EP03)

