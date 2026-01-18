La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre Andrea Mountbatten-Windsor travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolato
Secondo alcune fonti, la principessa Eugenie avrebbe scelto di interrompere ogni forma di comunicazione con il padre, Andrea Mountbatten-Windsor, coinvolto nello scandalo Epstein. La decisione riflette una possibile volontà di distanziarsi da situazioni e persone ritenute compromettenti, in un momento in cui il principe appare sempre più isolato. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e dei media.
La principessa Eugenie avrebbe chiuso definitivamente i rapporti con il padre Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein. La principessa mentre Beatrice mantiene invece ancora uno spiraglio aperto. L’ex duca lascia il Royal Lodge e si prepara al trasloco nella modesta Marsh Farm. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
