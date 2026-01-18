La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre Andrea Mountbatten-Windsor travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolato

Secondo alcune fonti, la principessa Eugenie avrebbe scelto di interrompere ogni forma di comunicazione con il padre, Andrea Mountbatten-Windsor, coinvolto nello scandalo Epstein. La decisione riflette una possibile volontà di distanziarsi da situazioni e persone ritenute compromettenti, in un momento in cui il principe appare sempre più isolato. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.