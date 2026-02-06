Beatrice ed Eugenie di York mai così lontane dal padre Andrea | Si sentono ingannate

Beatrice ed Eugenie di York si sono allontanate dal padre Andrea, che ora non le coinvolge più come prima. Le principesse si sentono ingannate, ma hanno deciso di mantenere i rapporti con lui, anche se non è un momento facile. La loro relazione con il padre sembra ormai complicata e tesa, e le principesse devono fare i conti con questa distanza emotiva.

Si sentono «ingannate», ha dichiarato a People lo scrittore e giornalista Robert Jobson, sottolineando come le cose siano precipitate nelle ultime settimane, dopo la pubblicazione degli ultimi file relativi al caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. «Sono piuttosto combattute perché credevano al padre», ha proseguito Jobson parlando con il magazine, « Proprio come alla defunta Regina e a Carlo, Andrea ha raccontato loro la stessa storia: che non aveva fatto nulla di male». E poi: «Ora tutto si è ritorto contro di loro. So che Eugenie, in particolare, ha trovato la situazione molto difficile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Eugenia e Beatrice di York stanno adottando due approcci opposti nel rapporto con il padre Andrea, dopo gli scandali che hanno coinvolto il loro genitore.

Beatrice ed Eugenia di York hanno visitato il papà Andrea al Royal Lodge, nonostante tutto.

Beatrice ed Eugenie di York trascinate nello scandalo: Sarah Ferguson le ha portate da Epstein dopo la condanna facebook

