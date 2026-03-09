Ettore muore a 72 anni e dona gli organi la figlia | Spero un giorno di trovare chi li ha ricevuti
Ettore è morto a 72 anni e nell'agosto 2023 ha donato i suoi organi a tre persone. La figlia ha dichiarato di sperare di incontrare un giorno chi ha ricevuto gli organi del padre. La notizia è stata diffusa da Fanpage.
Ettore è morto a 72 anni e i suoi organi sono stati donati a tre persone nell'agosto 2023. A Fanpage.it l'appello delle figlia Federica: "Vorrei sapere se papà sta continuando a fare quello che ha sempre fatto in vita: aiutare gli altri".
Muore a 11 anni e dona gli organi: la lettera dei medici per Antonio, il "piccolo grande amico" che ha salvato altre viteAntonio aveva 11 anni, e sin dalla nascita era affetto da una grave patologia congenita.