Moretto rivela | Mateta? Per Allegri non era l’attaccante giusto Aveva detto …

Il giornalista Matteo Moretto svela alcuni retroscena sul calciomercato del Milan. In un video su YouTube, ha spiegato perché Allegri non vedeva in Mateta l’attaccante giusto. Moretto ha raccontato che il tecnico aveva delle riserve sul giocatore e aveva fatto delle scelte diverse. Il club milanese, quindi, ha deciso di non puntare su di lui, preferendo altre soluzioni.

Il calciomercato invernale è terminato da meno di una settimana e continuano le voci e i retroscena sulle mosse fatte o non fatte. Anche sul Milan continuano le indiscrezioni e le rivelazioni. Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su 'YouTube' anche del mancato arrivo di Mateta. Non solo il problema al ginocchio. Il retroscena su Allegri. "Il no del Milan, successivamente alle visite mediche, a Mateta per gennaio è un no che si conferma anche per il futuro in vista di giugno. Mateta non vestirà la maglia del Milan nemmeno in estate. Massimiliano Allegri aveva detto di no, o comunque non era totalmente d'accordo sulla possibilità di andare ad ingaggiare Mateta, perché non lo considerava l'attaccante giusto su cui puntare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

I medici del Milan hanno esaminato da vicino Mateta e hanno scoperto che, nonostante le aspettative, rappresenta un rischio troppo alto.

