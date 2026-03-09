Estense vince e convince Decisivo il giovane Useche

L'Estense di handball ha ottenuto una vittoria convincente contro Parma, con il risultato di 35-26. La partita si è giocata davanti al pubblico e ha visto un’ottima prestazione del giovane Useche, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra ferrarese. La formazione locale ha mostrato sicurezza e determinazione, esordendo nel modo migliore nella seconda fase del campionato.

Vince e convince, un Handball Estense che contro Parma ha esibito la propria versione migliore. Risultato mai in dubbio, con la formazione ferrarese che si impone meritatamente con il punteggio di 35-26 esordendo nel migliore dei modi nella seconda fase del campionato. Due punti conquistati con merito, e mai messi in discussione nel corso della gara, per la formazione guidata in panchina da Salvatore Onelli, in virtù di un'ottima fase offensiva capace di portare alla conclusione in maniera efficace tutti i principali terminali offensivi, e ad una difesa arcigna, quasi insuperabile per gli avversari, come dimostrano le appena sette reti messe a referto nel primo tempo, dagli avversari.