Verona-Napoli le pagelle di Pardo | Lukaku decisivo Vergara convince

Pierluigi Pardo, giornalista di DAZN, ha analizzato la partita tra Verona e Napoli, concentrandosi sulle prestazioni dei giocatori e assegnando le sue valutazioni. Nel suo commento, ha evidenziato come Lukaku sia stato decisivo nel risultato, mentre Vergara ha mostrato una buona prova. La partita si è conclusa con il successo del Napoli e le pagelle di Pardo hanno messo in luce le performance più significative dei singoli in campo.

Pierluigi Pardo, giornalista di DAZN, ha analizzato Hellas Verona-Napoli con le sue pagelle a Fantacalcio, soffermandosi in particolare sull'impatto dei singoli nel successo azzurro. «Il gol di Lukaku decide dunque Hellas Verona-Napoli, voto 7. Inevitabile la pesantezza del gol che è clamorosa. Devo dire che la prestazione non mi era dispiaciuta neanche prima. Lukaku ha poi fatto la cosa più importante al minuto 95», ha spiegato Pardo, premiando il centravanti per la rete che ha spezzato l'equilibrio nel finale. Buon giudizio anche per Giovane: «Merita 6,5 perché propizia la rete della vittoria».

Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui disastroso: 4,5Nella squadra di Sammarco il migliore è Akpa Akpro, in quella di Conte pomeriggio sottotono per Politano.

