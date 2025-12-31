La banda multietnica della cocaina | 24 arresti anche un candidato consigliere

Un'ampia operazione ha portato all’arresto di 24 persone coinvolte in una banda multietnica dedita al traffico di cocaina. L’organizzazione, composta da cittadini italiani, albanesi, rumeni e georgiani, gestiva un giro d’affari di circa 200mila euro al mese. Tra gli arrestati anche un candidato consigliere, evidenziando l’estensione e la complessità dell’attività illecita.

