La banda multietnica della cocaina | 24 arresti anche un candidato consigliere

31 dic 2025

Un'ampia operazione ha portato all’arresto di 24 persone coinvolte in una banda multietnica dedita al traffico di cocaina. L’organizzazione, composta da cittadini italiani, albanesi, rumeni e georgiani, gestiva un giro d’affari di circa 200mila euro al mese. Tra gli arrestati anche un candidato consigliere, evidenziando l’estensione e la complessità dell’attività illecita.

L'organizzazione era composta da italiani, albanesi, rumeni e georgiani, che muovevano droga per un giro d’affari di 200mila euro mensili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

