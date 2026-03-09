Una settimana fa, il New York Times ha riportato che funzionari della sicurezza occidentali hanno rilevato segnali di un aumento delle attività iraniane in Europa. Secondo le fonti, ci sono state indicazioni di operazioni e movimenti che preoccupano le autorità. Le autorità europee e statunitensi monitorano attentamente la situazione senza rivelare dettagli specifici sulle misure adottate. La situazione resta sotto osservazione da parte degli esperti di sicurezza internazionale.

Una settimana fa al New York Times funzionari della sicurezza occidentali hanno parlato di “segnali sempre più preoccupanti” su come l’Iran potesse ordinare attacchi terroristici in Europa. L’ambasciata statunitense a Oslo ieri mattina è stata colpita da un’esplosione che ha causato molti danni ma nessun ferito. Il Servizio di sicurezza norvegese (Pst) un anno fa ha sventato un piano terroristico diretto a istituzioni ebraiche a Oslo: funzionari norvegesi ritengono che l’Iran fosse coinvolto. Senza dimenticare che l’editore norvegese di Salman Rushdie, William Nygaard, nel 1993 scampò per miracolo a un attentato fuori di casa. Sabato sono stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco contro due sinagoghe di Toronto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Escalation del terrore iraniano in Europa

Articoli correlati

Escalation in Medio Oriente: drone iraniano colpisce il Bahrein, tensioni anche in Qatar e Libano. Petrolio alle stelle e mercati in caloDiverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con drone avvenuto all’alba sull’isola di Sitra, in Bahrein.

Leggi anche: Le micro reti del terrore in Europa: un esercito di 11 mila lupi solitari

LA SITUAZIONE DELL’IRAN - Un’impero crolla o nasce

Una raccolta di contenuti su Escalation del terrore iraniano in...

Temi più discussi: Intervista a Metsola: L'escalation in Iran va fermata subito. Serve un'Europa più forte; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; Usa e Israele, guerra senza causa.

Escalation del terrore iraniano in EuropaAttacchi a sinagoghe, ambasciate e consolati: così Teheran scatena le sue cellule terroristiche infiltrate nelle democrazie occidentali. Da Monaco a Londra, arresti e minacce legati alla guerra jihadi ... ilfoglio.it

L'ombra della guerra si estende: l'escalation iraniana infiamma il Golfo PersicoIl conflitto in Medio Oriente ha ufficialmente superato i propri confini iniziali, trasformandosi in una crisi regionale a tutto tondo. dailyexpress.it

L’obiettivo è contenere l’escalation delle tensioni nel Medio Oriente ed evitare che la crisi, ormai alle porte del territorio dell’Unione europea, possa aggravarsi ulteriormente. La storia della nave e le sue caratteristiche - facebook.com facebook

Meloni: «Non vogliamo far parte del conflitto, evitiamo l’escalation. L'azione diplomatica con Macron, Merz e Starmer x.com