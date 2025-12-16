Le micro reti del terrore in Europa | un esercito di 11 mila lupi solitari

Le micro reti del terrore in Europa rappresentano un fenomeno in crescita, caratterizzato da un esercito di circa 11 mila individui. La radicalizzazione avviene principalmente attraverso canali digitali, con attori spesso singoli o in micro-cellule. Motivazioni emotive come vendetta, polarizzazione e imitazione sono elementi chiave che alimentano queste reti di lupi solitari, rendendo la minaccia difficile da contrastare.

La radicalizzazione è digitale. L'attore è individuale o micro-cellulare. L'innesco è emotivo (vendetta, polarizzazione, imitazione). L'obiettivo è morbido e replicabile. Quanto accaduto a Bondi Beach, in Australia, non è un'anomalia ma un modello operativo ipoteticamente valido anche in l'Italia. La minaccia terroristica jihadista, infatti, non è scomparsa, ma si è adattata diventando un rischio difficile da intercettare: micro-reti, proselitismo online, processi di radicalizzazione individuale, «lupi solitari», quindi non formalmente affiliati ai gruppi terroristici. Indagini recenti dell'antiterrorismo su giovani residenti in Italia accusati di sostegno e propaganda per Al Qaeda e Isis, hanno mostrato che non serve una struttura organizzata per generare pericolo. Iltempo.it

