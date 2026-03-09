Oggi, 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini giocano il secondo turno di doppio femminile a Indian Wells contro la coppia cinese composta da Xu Yifan e Yang Zhaoxuan. La partita si svolgerà nel torneo ATP di Indian Wells 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione, con orario e programma disponibili sul sito ufficiale dell'evento.

Oggi, lunedì 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, dove affronteranno la coppia cinese composta da Xu Yifan e Yang Zhaoxuan. Si tratta del primo incrocio in assoluto tra i due tandem: la coppia che uscirà vincitrice dal confronto accederà ai quarti di finale, dove troverà ad attenderla il duo formato dalla cinese Guo Hanyu e dalla francese Kristina Mladenovic. Le campionesse olimpiche si presentano al WTA 1000 californiano con l’obiettivo di centrare il primo risultato di rilievo della stagione. Il loro 2025 non è infatti iniziato nel migliore dei modi: agli Australian Open le azzurre sono state eliminate a sorpresa al secondo turno, mentre nei tornei mediorientali si sono fermate in semifinale a Doha e agli ottavi di finale a Dubai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming

Articoli correlati

LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio...

Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streamingOggi, giovedì 5 marzo, giornata d’esordio nel tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells (USA) per Sara Errani e Jasmine Paolini.

Altri aggiornamenti su Errani Paolini Xu Yang oggi ATP Indian...

Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 7-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre sopravvivono al vento e ad un folle 2° set; Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; WTA Indian Wells 2026: Errani e Paolini avanti nel doppio; Errani e Paolini, ottavi di finale a Indian Wells.

Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, dove ... oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia dei quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di ... oasport.it

Tennis, Indian Well: Errani e Paolini agli ottavi nel doppio. Le azzurre superano 6-2 7-6 al primo turno la romena Cristian e la danese Tauson. #ANSA x.com

AGLI OTTAVIIIIIIIIIIIIIIII Esordio vincente per Errani-Paolini nel doppio femminile di #IndianWells! Al WTA 1000 sul cemento californiano, Sara e Jasmine superano in due set al primo turno la coppia Cristian-Tauson! Avanti cosììììììììììììììì #ItaliaTeam FITP - facebook.com facebook