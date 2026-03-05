Errani Paolini-Cristian Tauson oggi in tv WTA Indian Wells 2026 | orario giovedì 5 marzo e streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini prendono parte alla gara di doppio nel torneo WTA1000 di Indian Wells negli Stati Uniti. La partita si svolge nel corso della giornata e sarà disponibile in streaming. È il primo turno per le due giocatrici nel tabellone di doppio del torneo californiano.

Oggi, giovedì 5 marzo, giornata d’esordio nel tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells (USA) per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche saranno opposte alla coppia formata dalla rumena Jaqueline Cristian e alla danese Clara Tauson. Due singolariste dotate tecnicamente e di grande potenza che potrebbero mettere in difficoltà le azzurre. ErraniPaolini in cerca di risposte dopo la brutta uscita di scena a Dubai. Entrambe le azzurre dovranno salire di livello e trovare la giusta chimica. Jasmine non sta vivendo un momento di forma scintillante e il non perfetto rendimento in singolare si riflette anche in doppio con Sarita, specie in termini di solidità nei colpi da fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

