Eros Ramazzotti stronca Sal Da Vinci | La sua canzone non ci rappresenta

Durante il Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti è intervenuto commentando le canzoni in gara. Insieme ad Alicia Keys, è stato ospite della kermesse musicale e ha espresso le sue opinioni su alcune performance, tra cui quella di Sal Da Vinci. Ramazzotti ha dichiarato che una certa canzone non rappresenta la sua musica e ha espresso chiaramente il suo punto di vista.

Nel pieno del dibattito post Festival di Sanremo, anche Eros Ramazzotti dice la sua. Il cantautore romano - che è stato ospite della kermesse musicale insieme ad Alicia Keys - ha commentato alcune delle canzoni che più lo hanno colpito tra quelle in gara nell’ultima edizione guidata da Carlo Conti. E non è mancato il parere su Per sempre sì di Sal Da Vinci. Un parere tutt'altro che positivo. Cosa pensa Eros Ramazzotti di Per sempre sì di Sal Da Vinci "Il pezzo di Sal da Vinci non è male, gli arrangiamenti sono un po' retrò, alla Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, è chiaro, ma la gente accetta anche questo", ha dichiarato Eros Ramazzotti in un'intervista rilasciata a La Stampa. 🔗 Leggi su Dilei.it

