Fabrizio Biggio ha raccontato in televisione di aver attraversato un momento difficile, sentendosi inutilizzato e vicino all’oblio. Durante l’intervento, ha menzionato che Fiorello gli ha dato fiducia quando molti altri avevano smesso di farlo. Mentre parlava, Biggio si è commosso e la voce gli si è incrinata, evidenziando l’emozione nel ricordo di quel sostegno.

“ Fiorello ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva “. Mentre lo racconta, Fabrizio Biggio si commuove e la voce gli si spezza in gola. L’attore è ospite a “Da noi. a ruota libera” nella puntata in onda domenica 8 marzo e parla del legame con lo showman siciliano, con il quale condivide l’esperienza quotidiana de “La pennicanza”. Il legame con Fiorello. Nello studio di Francesca Fialdini, Biggio ricorda il giorno in cui la telefonata di Fiorello ha dato una svolta alla sua carriera: “ Ero rovinato, era il 2022, ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più” spiega a Fialdini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero rovinato, stavo finendo nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva”: Fabrizio Biggio si commuove in tv

