Antonio Ercolino all’unanimità Segretario del Circolo PD di Monteforte Irpino

Monteforte Irpino (AV) – Si è conclusa sabato 7 marzo la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l’elezione di Antonio Ercolino alla carica di Segretario di Circolo. L’esito del voto ha sancito un consenso plebiscitario: la lista “Generazione Democratica”, con Ercolino alla guida, è stata votata all’unanimità da tutti i partecipanti. L’elezione di Ercolino è il frutto di una forte sintesi politica e di una volontà condivisa da tutti gli iscritti di procedere con una lista unica. “L'obiettivo è far diventare il Circolo un luogo di confronto aperto e inclusivo,” emerge dai lavori congressuali, sottolineando come la guida esperta di Ercolino sarà fondamentale per coordinare la squadra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

