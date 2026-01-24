La licenza del Bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni. La decisione è stata presa a seguito di attività che hanno evidenziato la presenza di pregiudicati e di comportamenti illeciti nel locale. La misura mira a garantire maggiori controlli e a tutelare la sicurezza della zona, mantenendo un’attenzione costante sulla legalità e sul rispetto delle norme.

La licenza del Bar Paladin Giuseppina, noto anche come “Umbertino e il Baffo” situato in Corso di Porta Ticinese a Milano, è stata sospesa per 15 giorni. Il provvedimento, disposto dal Questore Bruno Megale, è stato adottato per motivi di ordine pubblico dopo che il locale è risultato essere punto di ritrovo di persone con precedenti penali e coinvolto in episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Sospesa la licenza di un bar di Milano Gli episodi di spaccio e gli arresti Ulteriori controlli e nuovi episodi di spaccio Sospesa la licenza di un bar di Milano La decisione di sospendere la licenza è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare i fenomeni di criminalità nei locali pubblici del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La licenza del bar Paladin Giuseppina di Milano è stata sospesa per 15 giorni, era ritrovo di pregiudicati

