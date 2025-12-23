Ippica Davide Riccardelli premiato dall’attore Luigi Zeno

Al Centro Ippico “I Tifatini”, l’attore Luigi Zeno ha consegnato a Davide Riccardelli un riconoscimento per il suo impegno e la sua crescita nel mondo del paradressage. L’evento ha sottolineato la dedizione e la determinazione di Riccardelli nel perseguire i propri obiettivi, evidenziando l'importanza della passione e della costanza nello sport equestre.

