Epstein 5mila dollari in contanti alla guardia 10 giorni prima del suicidio | i dati emersi sono inquietanti

Dieci giorni prima del suo presunto suicidio, Epstein ha consegnato 5.000 dollari in contanti a una guardia carceraria. I dettagli sono stati riportati da fonti investigative e sollevano nuovi interrogativi sulla gestione del suo soggiorno in cella. Le notizie su Epstein in carcere continuano a fare notizia, attirando attenzione su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

" Ultime notizie su Epstein in carcere ". Sette parole digitate su Google che potrebbero riscrivere uno dei capitoli più controversi della cronaca giudiziaria americana degli ultimi anni. A comporre quella ricerca, secondo documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense pubblicati venerdì scorso, sarebbe stata Tova Noel, una delle guardie carcerarie in turno la notte in cui Jeffrey Epstein si tolse la vita al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Non una ricerca casuale, non un'unica distrazione. I registri dell'FBI mostrano che Noel cercò informazioni sul finanziere detenuto per reati sessuali su minori per ben due volte nel giro di dieci minuti: prima alle 5:42 del mattino del 10 agosto 2019, poi di nuovo alle 5:52. A rendere il contesto ancora più opaco sono le richieste di denaro contante che emergono negli stessi giorni. Epstein scrive al suo commercialista ordinandogli di «portare 5mila dollari in contanti».