Enzo Tortora cronaca di un linciaggio

Negli anni Ottanta, un'ampia campagna mediatica ha portato alla condanna di un uomo accusato di gravi reati, alimentata da titoli sensazionalisti e commenti spesso accusatori. La vicenda ha coinvolto giornalisti e commentatori che, senza prove certe, hanno contribuito a creare un clima di sospetto e diffidenza. La storia è stata oggetto di un ampio dibattito pubblico, con un forte impatto sull'opinione collettiva.

Questo articolo non l’ho scritto io, ma parla con le parole intinte nel veleno giustizialista dei giornalisti e dei commentatori che nel cuore degli anni Ottanta hanno partecipato al linciaggio di Enzo Tortora. Parole che sono state raccolte con una documentazione imponente e dettagliata da Vittorio Pezzuto nel suo libro formidabile Applausi e sputi, appena ripubblicato da Piemme con una nuova introduzione di Davide Giacalone. Un catalogo della vergogna, un piccolo museo degli errori fatto di carta ma carico di una potenza micidiale per demolire un uomo stritolato da un meccanismo giudiziario infernale. Una delle pagine più umilianti della storia del giornalismo italiano nell’Italia repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Enzo Tortora, cronaca di un linciaggio Leggi anche: Enzo Tortora, anatomia di un errore giudiziario “Portobello”, la serie di Bellocchio su Enzo TortoraDal 20 febbraio su HBO la serie Portobello di Marco Bellocchio, dedicata alla vicenda giudiziaria e umana di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enzo Tortora. Temi più discussi: Di Matteo? Ecco chi mi ricorda. La lezione di Gaia Tortora a 20 giorni dal referendum; Portobello: il confronto shock tra Enzo Tortora e il pentito Melluso in una clip esclusiva; Malcom Pagani: Enzo Tortora, bruciato sul rogo della ragion di Stato e del teatro dell’assurdo; Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a CR1. Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1Francesca Scopelliti è stata la compagna di Enzo Tortora e per questo ha vissuto la tragica vicenda di malagiustizia ... cremonaoggi.it Portobello, la serie dedicata ad Enzo Tortora su HBO Max: quando inizia, cast e tramaHBO inagura la piattaforma streaming con Portobello, la serie che ricostruisce il caso di Enzo Tortora. Scopriamo cast, trama ed episodi. superguidatv.it Ho visto i primi due episodi di Portobello, la serie di Marco Bellocchio sulla tragica vicenda di Enzo Tortora con un incredibile Fabrizio Gifuni. Come sia potuto accadere in un paese civile tutto ciò che accadde, davvero non si può né capire né accettare. Un uo - facebook.com facebook Sentieri Selvaggi incontra Fabrizio Gifuni L’interprete di Enzo Tortora nel Portobello di Marco Bellocchio (appena giunto su HBO Max) incontra la redazione e gli studenti di Sentieri Selvaggi in diretta YouTube h 19.00 x.com