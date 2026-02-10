Portobello la serie di Bellocchio su Enzo Tortora

La serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora arriva in Italia. Dal 20 febbraio sarà disponibile su HBO. Racconta la vicenda giudiziaria e umana del giornalista, interpretato da Fabrizio Gifuni. La produzione ricostruisce i momenti più importanti e delicati della sua vita, tra errori giudiziari e battaglie personali.

Dal 20 febbraio su HBO la serie Portobello di Marco Bellocchio, dedicata alla vicenda giudiziaria e umana di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Servizio di Fabio Falzone TG2000.

