Enzo Tortora anatomia di un errore giudiziario

Il caso di Enzo Tortora è diventato simbolo di un grave errore giudiziario in Italia. Nel 1985, l’attore e conduttore fu arrestato con l’accusa di associazione mafiosa, basandosi su testimonianze false e prove inconsistenti. La sua cattura scatenò un’onda di indignazione pubblica e coperture mediatiche intense. Tortora trascorse mesi in carcere prima che emergessero le sue innocenza e le colpe di un sistema che aveva fallito. La vicenda rimane un esempio di come le false accuse possano distruggere vite umane.

