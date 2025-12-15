Entrano nell' area di servizio con 4 minorenni rubano di tutto e scappano in autostrada | tre arresti a Torino

Tre persone sono state arrestate a Torino dopo aver rubato numerosi oggetti nell'area di servizio di Beinasco Sud, lungo l'autostrada A55 Torino-Pinerolo. Con loro cessero quattro minorenni, e il gruppo è fuggito a bordo di un camper. L'episodio si è concluso con l'intervento delle forze dell'ordine e l'arresto dei sospettati.

© Torinotoday.it - Entrano nell'area di servizio con 4 minorenni, rubano di tutto e scappano in autostrada: tre arresti a Torino Scesi da un camper in otto, insieme hanno portato via di tutto dall'area di servizio di Beinasco Sud, lungo la A55 Torino-Pinerolo. Quasi novanta giorni dopo il furto, alcuni dei presunti ladri sono stati arrestati. Dal 3 dicembre, si trovano in carcere, in attesa di essere processati.Il furto.