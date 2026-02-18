Pesca sportiva Ostellato aspetta i Mondiali

Ostellato si prepara ad ospitare i Mondiali di pesca sportiva, un evento che porterà nel Basso Ferrarese decine di appassionati da tutto il mondo. La decisione di organizzare la competizione nel piccolo comune nasce da un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Pesca Sportiva, che hanno scelto il lago locale come sede ideale per le gare di aprile. La manifestazione prevede diverse sessioni di pesca aperte a professionisti e concorrenti amatoriali, attirando così visitatori e sportivi nella zona.

Ostellato si prepara ai Mondiali di Pesca: un'opportunità per il Basso Ferrarese e la regione. Ostellato, piccolo comune del Ferrarese, si appresta ad accogliere i Campionati Mondiali di pesca sportiva nel prossimo aprile, grazie a un accordo triennale tra la Regione Emilia-Romagna e la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas). L'evento, presentato ufficialmente alla fiera "Pescare Show 2026", mira a valorizzare il territorio e a promuovere la pesca sportiva come motore per il turismo e l'economia locale. Un riconoscimento per la pesca sportiva in Emilia-Romagna. L'assegnazione dei mondiali a Ostellato rappresenta un importante riconoscimento per la pesca sportiva in Emilia-Romagna, una disciplina ormai pienamente integrata nel panorama sportivo regionale. Pesca sportiva, Ostellato aspetta i mondialiAccordo triennale tra Regione e Fipsas per l'evento del prossimo aprile. L'assessore Frisoni: Territorio con una tradizione radicata ... La Pesca sportiva entra nel calendario degli eventi della RegioneLa pesca sportiva entra ufficialmente nella Sport Valley-Regione Emilia-Romagna. Lo ha annunciato oggi l'assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, intervenendo al convegno organizzato d ... Grandi risultati per la pesca sportiva a Bovolone Domenica mattina il Sindaco Orfeo Pozzani e il Consigliere Maicol Ferrari hanno portato i propri saluti al pranzo della Società Sportiva APSD Il Pescatore Milo: durante l'evento, alla presenza del Presidente