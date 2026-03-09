Investe l’agente al mercato | trovato ubriaco e con la droga

Un uomo ha investito un agente della polizia locale a Pioltello mentre cercava di bloccarlo nel mercato settimanale. Il conducente, risultato ubriaco e trovato in possesso di droga, ha causato l’incidente. L’agente è stato colpito mentre si trovava nell’area pedonale e ora è sotto assistenza medica. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un conducente ha investito un agente della polizia locale a Pioltello mentre quest’ultimo tentava di fermare il veicolo in un’area pedonale del mercato settimanale. L’uomo, trovato ubriaco e in possesso di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato poche ore dopo a Cernusco sul Naviglio ed è già stato denunciato dalle autorità. L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato scorso nel comune dell’hinterland milanese, quando la presenza di numerosi acquirenti rendeva l’area del mercato particolarmente sensibile alla sicurezza pubblica. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, aveva inizialmente obbedito all’intimazione dell’agente per poi ripartire a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

