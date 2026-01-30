Primus in Italia | impianto sperimentale a Brunico integra idrogeno verde ed energia rinnovabile

A Brunico Est, in Trentino, è stata inaugurata la prima stazione in Italia che combina idrogeno verde ed energia rinnovabile. Un impianto sperimentale che punta a favorire la mobilità sostenibile. La stazione produce energia pulita grazie a fonti rinnovabili e la trasforma in idrogeno, pronto per essere usato su veicoli a emissioni zero. È un passo avanti concreto per la transizione energetica nel paese.

A Brunico Est, in Trentino, è entrata in funzione la prima stazione integrata di idrogeno verde ed energia elettrica rinnovabile d’Italia. L’impianto, realizzato in collaborazione tra Alperia e IIT Hydrogen, rappresenta un passo fondamentale per la transizione energetica del Nord Est. La struttura, posizionata in un nodo strategico del traffico regionale, è in grado di produrre e distribuire fino a 800 chilogrammi di idrogeno al giorno, con la possibilità di ampliare la capacità in base alla domanda. L’idrogeno, completamente verde, proviene da un impianto di produzione situato a Bolzano e viene trasportato tramite rimorchio, garantendo un ciclo di approvvigionamento sostenibile e a basse emissioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

