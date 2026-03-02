Le conseguenze della guerra | bollette luce e gas le previsioni | Rischio nuova stangata

La guerra in Medio Oriente sta causando aumento dei costi di luce e gas, con previsioni che indicano un possibile nuovo aumento delle bollette. Le famiglie italiane si preparano a eventuali conseguenze economiche legate al conflitto, mentre le autorità monitorano i segnali di un aumento dei prezzi energetici. La situazione si fa più tesa e preoccupante per molti cittadini.

Firenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente rischia di avere effetti immediati sulle tasche delle famiglie italiane. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, le quotazioni di petrolio e gas hanno registrato un brusco rialzo e, secondo il Codacons Toscana, le conseguenze potrebbero presto estendersi dalle pompe di benzina alle bollette di luce e gas, fino ai prezzi dei prodotti trasportati. Gas ai massimi rispetto a febbraio 2025 Rispetto al 27 febbraio, quando il Brent viaggiava attorno ai 72 dollari al barile, oggi la quotazione si attesta intorno ai 79 dollari, con un incremento vicino al 10%. Anche il Wti è salito in modo analogo, passando da 66,5 a 72,8 dollari al barile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

