industria frenata da export e consumi ma il decreto energia alleggerisce il conto

L'industria italiana rallenta a causa di consumi ancora bassi e di un export instabile, che penalizzano le imprese locali. La domanda interna rimane debole, mentre le esportazioni verso alcuni mercati europei e asiatici mostrano segnali di flessione. Questa situazione provoca una contrazione della produzione e una generale incertezza per il settore industriale. Le aziende cercano di adattarsi alle nuove sfide, ma la ripresa appare ancora lontana. La situazione richiede azioni mirate per sostenere il settore.

Roma, 23 febbraio 2026 – L’economia italiana entra nel 2026 con un quadro a due velocità: da una parte i servizi tengono e anzi accelerano, dall’altra l’industria continua a muoversi in modo incerto, frenata da due fattori molto concreti per famiglie e imprese: consumi ancora deboli e export altalenante. È questo, in sintesi, il messaggio della nota congiunturale del Centro Studi di Confindustria, che, però, segnala anche un possibile elemento di svolta: gli effetti del decreto energia, se sarà approvato dalla Commissione europea. Arriva il decreto bollette, costi dell'energia ridotti per famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Confindustria: peggiora lo scenario, export e consumi zavorrano l’industriaL'analisi del Centro studi Confindustria evidenzia che il calo degli export e dei consumi ha causato un peggioramento della situazione economica all'inizio del 2026.

Decreto Energia, il tetto tedesco sull’elettricità riaccende l’allarme industria in ItaliaIl Decreto Energia, atteso da tempo e prossimo all’approvazione, introduce un tetto tedesco sull’elettricità che solleva preoccupazioni tra gli industriali italiani.

