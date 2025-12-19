Premiati in Campidoglio i lavoratori eroi del trasporto pubblico di Roma

Giovedì 18 dicembre, in Campidoglio, sono stati premiati i lavoratori del trasporto pubblico di Roma considerati veri e propri eroi. Autisti e tassisti hanno dimostrato straordinaria umanità ritrovando bambini smarriti e assistendo persone in difficoltà. Un riconoscimento speciale per quei gesti encomiabili che evidenziano il cuore e la dedizione di chi ogni giorno rende possibile la città.

