Premiati in Campidoglio i lavoratori eroi del trasporto pubblico di Roma
Giovedì 18 dicembre, in Campidoglio, sono stati premiati i lavoratori del trasporto pubblico di Roma considerati veri e propri eroi. Autisti e tassisti hanno dimostrato straordinaria umanità ritrovando bambini smarriti e assistendo persone in difficoltà. Un riconoscimento speciale per quei gesti encomiabili che evidenziano il cuore e la dedizione di chi ogni giorno rende possibile la città.
Hanno ritrovato bambini che si erano persi o aiutato persone in estrema difficoltà. Giovedì 18 dicembre sono stati premiati in Campidoglio autisti e tassisti "eroi" che nel 2025 si sono distinti per particolari "azioni e gesti encomiabili che denotano una straordinaria umanità".
