Encomi per 13 carabinieri | premiati per aver risolto il caso degli amanti diabolici e per l' inchiesta sugli assenteisti

Quattordici carabinieri sono stati premiati questa mattina nella caserma Giacinto Carini di Palermo per aver risolto il caso degli

Tredici encomi sono stati consegnati questa mattina nella caserma Giacinto Carini, sede del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, a militari che si sono distinti in due complesse operazioni condotte nel territorio palermitano.I riconoscimenti, concessi dal comandante della legione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

