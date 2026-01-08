Volturara Irpina accoglie i nuovi nati | emozioni e speranza per il futuro

Il 6 gennaio a Volturara Irpina si è svolta la prima Festa dell'Accoglienza dei nuovi nati, un evento che ha coinvolto l’intera comunità. La cerimonia si è svolta nella Chiesa Madre, tra emozioni, sorrisi e momenti di commozione, simbolo di speranza e di futuro per il paese. Un’occasione per celebrare la nascita e rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini.

Avellino, 8 gen – Una Chiesa Madre gremita, volti sorridenti, lacrime di commozione e applausi calorosi hanno accompagnato la prima edizione della Festa dell'Accoglienza dei nuovi nati, l'evento che si è tenuto nel giorno dell'Epifania con cui il Comune di Volturara Irpina ha voluto dare il. Il Comune di Volturara Irpina vi ricorda l'invito a tutta la comunità al Concerto dell'Epifania, un momento speciale di musica, condivisione e augurio per i più piccoli. Martedì 6 gennaio Chiesa Madre Ore 11.

