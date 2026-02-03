Emma Villas Codyeco Lupi | slitta la vittoria

Emma Villas Codyeco Lupi non riesce ancora a portare a casa una vittoria. Anche domenica scorsa, nel match di casa a Casnate con Bernate, la squadra di Santacroce e Senese ha perso 3-2 contro Cantù. La squadra fatica a trovare il ritmo giusto e continua a inseguire il primo successo stagionale.

Non riesce proprio a vincere la Emma Villas Codyeco Lupi. La formazione a trazione santacrocese-senese è stata sconfitta per 3-2 anche domenica scorsa a Casnate con Bernate, in Brianza, in quel PalaFrancescucci, dove disputa le sue gare interne Cantù. I rossoblù del coach modenese Petrella, sono stati superati dal fanalino di coda del campionato, da una compagine costruita badando rigorosamente al bilancio, senza eccessi e con grande attenzione. Alla guida dei biancoverdi il santacrocese Alessio Zingni, un tecnico di scuola conciaria, trapiantato da alcune stagioni in Brianza, per dar corpo alla carriera.

