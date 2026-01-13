Volley serie A2 Emma Villas Codyeco Lupi Siena archivia il ko con Pineto Coach Petrella | Il campionato è ancora tutto da giocare

L'Emma Villas Codyeco Lupi Siena conclude la partita contro Pineto con una sconfitta per 1-3. Nonostante il risultato, il coach Petrella sottolinea che il campionato è ancora aperto e tutto può ancora succedere. La squadra si prepara ora per il quarto di finale di Coppa Italia, in programma tra otto giorni in Abruzzo, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e la determinazione.

C’è molto amaro in bocca in casa Emma Villas Codyeco Lupi Siena dopo il ko per 1-3 di domenica contro la Abba Pineto, che bissa il successo dell’andata e che poi sarà avversario dei biancorossoblu tra otto giorni nel quarto di finale di Coppa Italia (in gara secca e in Abruzzo). "È stata una partita combattuta su tre set. In uno di questi non siamo riusciti a mettere in difficoltà l’avversario e siamo andati sotto soprattutto sul cambio palla. Negli altri set, invece, ci sono state situazioni diverse e molto equilibrate". Questo il commento del tecnico della Emma Villas Codyeco Francesco Petrella (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

