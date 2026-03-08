Cade dalla mountain-bike E’ gravissimo

Un uomo di 31 anni di Urbania è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Ancona dopo una caduta mentre percorreva i sentieri del Monte Cippo, vicino al Passo Marco Pantani a Carpegna. L’incidente è avvenuto ieri mattina durante un’escursione in mountain-bike, e le sue condizioni sono considerate gravissime. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità.

Un ciclista di 31 anni di Urbania è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Ancona. Era rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo una caduta con la mountain bike sui sentieri del Monte Cippo, nei pressi del Passo Marco Pantani a Carpegna. L'uomo ha perso conoscenza dopo l'impatto ed è stato soccorso con un intervento particolarmente complesso che ha richiesto anche il calo del medico con il verricello dall'eliambulanza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 lungo uno dei percorsi che attraversano la pineta del Cippo. Il 31enne stava pedalando sui tracciati della zona quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito a terra.