Emergenza case la sfida sociale di Umbria Coop | strutture-comunità per famiglie anziani e universitari

In Umbria, la cooperativa locale ha avviato un progetto di strutture comunitarie dedicate a famiglie, anziani e studenti universitari per affrontare la carenza di abitazioni. A Perugia, la crisi degli alloggi colpisce soprattutto gli studenti universitari, mentre il mercato immobiliare si concentra su famiglie e soluzioni di breve termine come case vacanze e B&B, alimentando le difficoltà di trovare alloggi stabili.

All'Expo Casa Umbria Casa annuncia una rivoluzione nell'abitare a partire dal 2027 dopo aver sperimentato la prima struttura intergenerazionale a Umbertide. Ecco tutti i primi particolari La crisi degli alloggi a Perugia, in particolare per gli studenti delle università, è sempre forte visto che il mercato punta molto su locazione breve, case vacanze e b&b. L'incremento dei posti in studentato, tra recuperi e nuovi spazi, non è e non sarà sufficiente per garantire le esigenze di molti giovani e rendere più attrattive le strutture di cultura superiore del capoluogo umbro. Un mercato certamente non ricco ma che è entrato nel mirino del mondo della cooperazione locale specializzato in social housing.

