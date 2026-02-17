Referendum Pier Luigi Bersani a Ellera di Corciano per la campagna per il No
Pier Luigi Bersani ha partecipato a Ellera di Corciano per sostenere il fronte del No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La sua visita si inserisce nelle iniziative di campagna che mirano a spiegare i motivi di contrarietà alla riforma sulla giustizia. Durante l’incontro, ha incontrato cittadini e ha spiegato i rischi che la modifica potrebbe portare alla stabilità del sistema giudiziario.
Appuntamento giovedì 19 febbraio alle 17.30 alla sala auditorium dell’hotel Quattrotorri Nell’ambito della campagna per il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, a illustrare i motivi per opporsi alla riforma sulla giustizia interverrà in Umbria Pier Luigi Bersani. L’ex ministro ed esponente del centro sinistra sarà a Ellera di Corciano giovedì 19 febbraio, alle 17.30, alla sala auditorium dell’hotel Quattrotorri, in via Corcianese 260. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Manuela Puletti lascia la Lega: "Non c'è più rapporto tra i miei ideali e quelli del partito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi BersaniIl 2 marzo, Pier Luigi Bersani parteciperà a un incontro organizzato dallo SPI Cgil di Parma, che vuole spiegare ai cittadini le conseguenze della riforma sulla giustizia approvata dal Governo.
diMartedì, Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri tra gli ospiti di FlorisStasera, 16 dicembre, torna su La7 l'ultima puntata del 2025 di diMartedì, il talk di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bersani: Referendum, il Governo utilizza la stessa comunicazione falsa di Trump; Referendum, Bersani a La7: Delmastro attacca i magistrati e alle spalle ha il ritratto di Falcone e Borsellino? Roba da matti, ragazzi; Perugia, ecco il Comitato Società civile per il No al referendum; dIMartedì, Giovanni Floris, puntata integrale del 10/2/2026.
Bersani: Referendum, il Governo utilizza la stessa comunicazione falsa di TrumpPier Luigi Bersani ospite di Giovanni Floris a diMartedì: Destra sempre più radicale. Le battute e i post del comico Andrea Pucci. Caso Pucci, le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Le polemiche su Telem ... la7.it
Referendum, Bersani a La7: Delmastro attacca i magistrati e alle spalle ha il ritratto di Falcone e Borsellino? Roba da matti, ragazziMeloni contro i manifestanti? L'ho sentita balbettare sul soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri. Sarebbe una patriota questa qui?. L'affondo di Pier Luigi Bersani su G ... ilfattoquotidiano.it
#Selargius. Revocate le deleghe all'assessore Gessa dopo l'arresto Il sindaco Pier Luigi Concu annuncia la cessazione dell'incarico per Luigi Gessa, coinvolto nell'operazione "Cavallo pazzo" condotta dalla Squadra mobile di Cagliari facebook
Una bellissima storia d'amore Gilberto Govi si innamora di Caterina Franchi in arte Rina Gajoni, creatrice applaudita della popolare macchietta della “Luigina”, un’attrice del suo gruppo, che aveva conosciuto nel 1911 per la prima volta e la sposa con una ceri x.com