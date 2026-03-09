Elezioni Provinciali a Frosinone | affluenza record e maggioranza al centrodestra Tutti gli eletti

Ieri si sono svolte le elezioni provinciali a Frosinone, con una partecipazione record degli aventi diritto, tra sindaci e consiglieri comunali. Il rinnovo del Consiglio Provinciale ha portato alla conferma del Presidente Luca di Stefano e ha visto una vittoria del centrodestra, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi. L'affluenza è stata elevata rispetto alle precedenti consultazioni.

Fratelli d’Italia con 30,26% e 29105 voti ponderati ha conquistato 4 seggi al consiglio provinciale di Frosinone il Pd tre seggi Il verdetto delle urne consegna una chiara maggioranza al centrodestra e delinea i nuovi equilibri in vista delle elezioni per la Presidenza dell'ente, previste per il prossimo anno. Le operazioni di voto si sono concluse verso le mezzanotte registrando un dato di partecipazione eccezionale: l'affluenza complessiva si è attestata al 95,17%, con 1.065 votanti su 1.119 amministratori locali aventi diritto. Analizzando il dettaglio delle singole fasce demografiche (che determinano il peso specifico del voto ponderato), emerge una mobilitazione quasi totale: Fascia A (Azzurra - comuni più piccoli): 541 votanti su 579 aventi diritto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Elezioni provinciali, affluenza boom: 921 votanti su 1.029, record all'89,50% Elezioni provinciali, alle 14 affluenza già oltre il 50%Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 14 l’affluenza per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento ha raggiunto il 50,3%. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezioni Provinciali. Temi più discussi: Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; La grande bellezza del voto ponderato in Provincia; Provinciali – FdI ha fatto il pieno, nel PD ha vinto Salera contro tutti; Il giorno del voto: la Provincia torna al Transatlantico della politica. Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul PdAGGIORNAMENTO FINALE - È finito lo spoglio delle elezioni provinciali. Fratelli d'Italia effettua il sorpasso e diventa il primo partito anche tra gli amministratori con 4 eletti. Il Partito Democrati ... ciociariaoggi.it Provinciali Cosenza, vittoria e commozione per FaragalliIl sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli è stato eletto presidente della Provincia di Cosenza, sconfitto Franz Caruso ... quotidianodelsud.it ELEZIONI PROVINCIALI: ECCO TUTTI GLI ELETTI... Si sono chiuse ieri sera le urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, con un'affluenza straordinaria del 95,17%: su 1.119 aventi diritto al voto (sindaci e consiglieri comunali della Ciociari - facebook.com facebook