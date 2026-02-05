centrodestra allo specchio i civici mannelli e barone oltre ai nomi sul tavolo

Il centrodestra di oggi si trova a un punto di svolta. Dopo settimane di tensioni e divisioni, i civici Mannelli e Barone tornano al centro della scena politica locale. La coalizione cerca una strada unitaria, ma le tensioni tra i diversi partiti restano. Intanto, i nomi sui tavoli delle trattative si moltiplicano, mentre i leader cercano un modo per riunire le forze e rafforzare il fronte comune.

Il centrodestra cittadino deve trovare un centro di gravità il più permanente possibile dopo le varie forze centrifughe che si sono manifestate in queste settimane. In ordine sparso e pensando più al proprio orticello, occupato da elettorato e poltrone, che al bene comune della coalizione. I nomi per la corsa a sindaco al momento sono due più uno. Ha iniziato Forza Italia con la firma autorevole del sottosegretario Giorgio Silli che alla cena natalizia del centrodestra ha messo subito sul tavolo un nome, sorprendendo un po’ tutti. Non tanto per la citata Rita Pieri, ex assessora della giunta Cenni, simbolo del partito, esperienza a bizzeffe, quanto per la tempistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel centrodestra si cerca un accordo sulla posizione della Lega riguardo al decreto armi per Kiev, il dodicesimo dall'inizio del conflitto in Ucraina.

