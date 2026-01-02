massa carrara espulso dal pd batte il sindaco anti fascista coi voti del centrodestra e diventa presidente della provincia

Il 21 dicembre, Roberto Valettini, sindaco di Aulla, è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Massa Carrara. Espulso dal Pd, ha ottenuto il mandato grazie ai voti del centrodestra, battendo il sindaco anti-fascista. Questo risultato segna un cambiamento importante nella politica locale, con un'elezione che riflette le dinamiche di alleanze e opposizioni nella provincia.

Dal 21 dicembre la Provincia di Massa Carrara ha un nuovo Presidente: il sindaco di Aulla Roberto Valettini. Col 50,9% dei voti ha vinto le elezioni di secondo livello, precedendo di poco il candidato del Partito Democratico, Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano fino a due settimane prima suo compagno di partito. Il 5 dicembre infatti, a sedici giorni dal voto, Valettini è stato espulso dal Partito Democratico, proprio perché insisteva col candidarsi alla presidenza della Provincia, nonostante la decisione del partito di Elly Schlein di schierare Giannetti, noto per aver apostrofato l’assenza di esponenti del governo alla commemorazione della strage nazifascista di Vinca, agosto 1944, con un “sono felice di sapere che oggi nessun fascista è presente ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

