elezioni milano forza italia insiste per il candidato civico ma trova il no degli alleati

Forza Italia insiste sulla candidatura civica per le elezioni comunali di Milano del 2027, ritenendo che questa opzione possa rappresentare una scelta valida. Tuttavia, gli altri partiti del centrodestra hanno espresso chiaramente il loro dissenso, preferendo altre soluzioni per la corsa alle amministrative. La questione rimane aperta mentre le discussioni tra le forze politiche continuano senza un esito definito.

L’ex sindaca azzurra Letizia Moratti aveva aperto i giochi per le candidature, ma gli altri partiti della coalizione frenano. La Lega: «Vogliono candidarsi da soli?». Forza Italia continua a sostenere che per le elezioni comunali di Milano del 2027 il centrodestra dovrebbe puntare su un candidato civico, ma gli alleati non sono d’accordo. Gli azzurri hanno riunito alla fondazione Rovati oltre 30 relatori, tutti esponenti della società civile, tra i quali «c’è il candidato sindaco di Forza Italia» come ha detto l’europarlamentare Letizia Moratti, che ha organizzato il convegno insieme alla senatrice Stefania Craxi ed è stata l’ultima esponente del centrodestra a guidare la città. 🔗 Leggi su Lettera43.it

