Per le elezioni comunali di Milano del 2027, Forza Italia ha annunciato la candidatura di Marina Brambilla, mentre il centrosinistra punta su Pierfrancesco Majorino. Tra i nomi del centrodestra spunta anche quello dell’ex rettrice dell’Università Bicocca, Giovanna Iannantuoni, tra le figure considerate per la sfida elettorale. La campagna elettorale prende così forma con diverse candidature in campo.

Tra i nomi circolati nel cdx c'è anche l’ex rettrice della Bicocca Giovanna Iannantuoni, l’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta, che però ha declinato l’invito a giugno 2025 per motivi personali, mentre tra gli altri papabili figurano l’imprenditrice Regina De Albertis e l’imprenditore farmace. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali Milano 2027, FI candida Marina Brambilla come nome per il cdx, per il csx in pole Pierfrancesco Majorino

Articoli correlati

Comunali, FI ora accelera. Moratti: "Qui c’è il nome". In pole Brambilla (Statale). Poi Resta e IannantuoniA metà mattina Letizia Moratti lancia il sasso nello stagno: "Parte un laboratorio di riflessione sulla Milano che vogliamo, una città capace di...

Elezioni comunali, Martusciello (FI): "A breve il candidato a Salerno. Marenghi? Nome autorevole"Il segretario regionale di Forza Italia rilancia la campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia e apre al candidato sindaco...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marina Brambilla

Temi più discussi: Elezioni comunali 2027, Forza Italia spiazza tutti: Abbiamo il candidato sindaco; Letizia Moratti: Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia. Rettori ed ex rettori si sfilano; Letizia Moratti: Il candidato sindaco? Abbiamo già il nome; Letizia Moratti: Lavoriamo a un candidato che ridia orgoglio a Milano.

Elezioni comunali 2026, Forza Italia spiazza tutti: Abbiamo il candidato sindacoMIlano, Letizia Moratti a un convegno: Tra i relatori c’è il nostro nome. Marina Brambilla (Statale) in pole, ma lei nega. la Lega non gradisce l’uscita mentre il centrosinistra guarda a Calabresi ... msn.com

Comunali, FI ora accelera. Moratti: Qui c’è il nome. In pole Brambilla (Statale). Poi Resta e IannantuoniToto-candidato sindaco al convegno azzurro Milano. Una storia che riparte. Ma nessun rettore o ex conferma la disponibilità. In sala anche De Albertis. msn.com

Università degli Studi di Milano. . In occasione della Giornata internazionale della donna, il messaggio della rettrice Marina Brambilla per dare forza alla voce delle donne libere contro la violenza della guerra. Dalla rettrice anche l'invito alla comunità dell'univ - facebook.com facebook

24 febbraio, ore 11:00 Inaugurazione della mostra #100LibriperlaPace presso la Biblioteca di Filosofia, via Festa del Perdono 7. Interventi della Rettrice Marina Brambilla e del prof. Roberto Cornelli. Info sba.unimi.it/it/chi-siamo/l… x.com