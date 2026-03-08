Comunali FI ora accelera Moratti | Qui c’è il nome In pole Brambilla Statale Poi Resta e Iannantuoni

In vista delle elezioni comunali, Forza Italia ha deciso di accelerare le proprie scelte per le candidature. Letizia Moratti ha annunciato l’avvio di un laboratorio di riflessione sulla città, precisando che il nome di chi correrà sarà comunicato a breve. Tra i papabili, secondo le indiscrezioni, ci sono Brambilla, Resta e Iannantuoni, mentre Moratti ha sottolineato l’importanza di individuare una figura che rappresenti il progetto del partito.

A metà mattina Letizia Moratti lancia il sasso nello stagno: "Parte un laboratorio di riflessione sulla Milano che vogliamo, una città capace di crescere senza escludere nessuno. Tra i 30 illustri relatori presenti oggi (ieri, ndr) c'è il candidato sindaco di Forza Italia". I cronisti presenti al convegno degli azzurri "Milano. Una storia che riparte" alla Fondazione Rovati di corso Venezia chiedono subito all'europarlamentare e presidente della Consulta nazionale di FI: qual è il nome che ha in mente? "A voi scoprirlo", taglia corto la Moratti con un sorriso. Il giochino del toto-candidato sindaco azzurro inizia in quel momento. Chi è...